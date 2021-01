Vinci : Mesures compensatoires validées pour la ligne LGV SEA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir aujourd'hui que la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine a validé la fin de la mise en oeuvre des mesures compensatoires par LISEA (Vinci Railways/ Vinci Concessions) le long de la LGV SEA (Ligne grande vitesse Sud Europe Atlantique).



Ces mesures compensatoires consistent à créer, restaurer et gérer,à proximité de la ligne,des sites naturelsfavorables aux223espèces protégées.Pour réaliser ce programme, réparti sur près de350 siteset surune surface de 3800 ha, LISEA collabore sur le long terme avec les associations naturalistes, des scientifiques, les chambres d'agriculture et des propriétaires fonciers.



Prochaineétape: assurer la gestion des sites de compensation et évaluerl'efficacité des mesures déployéespar des suivis réguliers, sous le contrôle de l'État.Unemissionquicourt jusqu'au terme du contrat de concession en 2061.



