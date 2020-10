Vinci : Mainfirst recommande de tenir ses positions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alors que Vinci publiera demain ses chiffres de vente du 3e trimestre, Mainfirst recommande de conserver ses positions, et fixe un objectif de cours de 72 euros.



L'analyste envisage un potentiel rebond du cours de l'action à court terme mais rappelle que l'environnement reste difficile, avec un trafic aérien européen et une construction française ' fragiles et menacés '.



En effet, après une légère amélioration, le trafic subit à nouveau les restrictions mondiales aux déplacements. Quant à la construction, Mainfirst craint qu'à court terme, ' la situation des commandes puisse freiner l'activité d'infrastructure du Groupe '. Et de faire référence aux pairs chinois de Vinci qui ' ont mal performé malgré la reprise '. ' Nous craignons que Vinci connaisse un revers similaire ', concluent les analystes.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.