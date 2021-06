Vinci : Livraison du stade de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire

(CercleFinance.com) - En Côte d'Ivoire, le groupement mené par Sogea-Satom (Vinci Construction), avec Egis, Baudin Chateauneuf et Alcor,livre actuellementle stade de Yamoussoukro, fait savoir Vinci aujourd'hui.



Les travaux portaient sur la construction du stade principal et la rénovation de quatre stades d'entraînement, ce qui comprenaitdestravaux de génie civil, de charpente métallique et de couverture, du terrain engazonné, de la piste d'athlétisme, ainsi que la pose des équipements sportifs et des sièges.



La nouvelle infrastructure va pouvoir accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs, notamment à l'occasion des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations organisée dans le pays en 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel