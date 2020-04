Vinci : Les revenus reculent au T1 en données comparables

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Communiqué ce soir, le chiffre d'affaires du groupe Vinci s'affiche à 9,7 milliards d'euros pour le premier trimestre 2020, stable en données réelles.



En comparable, les revenus s'effritent légèrement, de -3,3%.



Dans le détail, les branches Concessions, Contracting et Immobilier rapportent respectivement 1,7 milliard (-6,3% en comparable), 7,96 milliards (-2,4% en comparable) et 238 millions (+24,8%) d'euros. Le groupe a par ailleurs réalisé une majorité de son chiffre d'affaires (5,2 milliards d'euros) en France.



'Après un début d'année tonique dans la continuité de l'exercice précédent, l'activité de VINCI a fortement reculé après les mesures mises en place à l'échelle mondiale pour tenter d'enrayer le développement du Covid-19, et particulièrement en France à partir du 17 mars, date d'entrée en confinement', commente Xavier Huillard, président-directeur général de Vinci.



'Les incertitudes sur le rythme et l'ampleur du redémarrage de l'activité ne permettent pas de quantifier les impacts financiers de la crise sanitaire sur les comptes 2020. Mais il apparaît que l'objectif, annoncé le 5 février 2020, d'une progression du chiffre d'affaires et du résultat pour 2020 ne pourra pas être tenu', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.





