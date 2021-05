Vinci : Les chiffres des trafics routier et aéroportuaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le trafic de passagers de Vinci Airports a reculé de 84% entre avril 2019 et avril 2021.



Les mouvements commerciaux aéroportuaires enregistrent aussi un net recul, soit -63,8% entre avril 2019 et avril 2021.



'Suite à la levée progressive des mesures restrictives de circulation dans certaines zones, notamment en Amérique du Nord et en Europe, une inflexion positive des réservations de billets d'avions est observée depuis début mai', note toutefois Vinci.



Dans ce contexte, le déconfinement en cours au Royaume-Uni et l'assouplissement des restrictions au Portugal devrait favoriser une reprise du trafic entre ces pays, tandis qu'en France, les lignes touristiques pourraient bénéficier des week-ends prolongés de la deuxième quinzaine de mai.



Vinci a également publié l'évolution du trafic sur Vinci Autoroutes, avec une augmentation de 223% entre avril 2020 et avril 2021, portée par la hausse du trafic des véhicules légers (+367%) mais aussi des poids lourds (+57%).

Entre avril 2019 et avril 2021, l'évolution du trafic reste négative, à -37,6%.



