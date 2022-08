Vinci : Le secteur aérien poursuit sa reprise en juillet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci a présenté ce soir l'évolution du trafic sur ses autoroutes et au sein des aéroports du groupe.



Ainsi, Vinci fait savoir qu'en juillet, le trafic sur ses autoroutes a baissé de 0,1% par rapport à juillet 2021, avec +0,2% de véhicules légers mais -2,9% de poids lourds.



Du 1er janvier jusqu'à juillet, le trafic autoroutier a néanmoins augmenté de 14% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, Vinci Airports annonce que son nombre de passager a été multiplié par 2,1 entre juillet 2021 et juillet 2022.



Enfin, les mouvements commerciaux au sein des aéroports ont été multipliés par 2,1 entre mai 2021 et mai 2022.



Vinci annonce que le trafic passagers dans ses aéroports a été multiplié par 2,7 entre juin 2021 et juin 2022,



Depuis le début de l'année, le nombre de passagers a été multiplié par 2,9 par rapport à la même période un an plus tôt.



Enfin, les mouvements commerciaux sur l'ensemble des aéroports du groupe ont augmenté de 49,8% entre juillet 21 et juillet 22. Depuis le début de l'année, la hausse atteint 85,5% par rapport à la même période douze mois plus tôt.









