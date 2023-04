Vinci : Lance une usine de production d'asphalte durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'inauguration d'une usine de production d'asphalte durable sur le projet de concession de l'autoroute Bogotá-Girardot, opérée par Vinci Highways (Vinci Concessions).



Cette usine de production d'asphalte, basée à Fusagasugá et dotée d'une technologie permettant d'utiliser jusqu'à 40 % de matériaux recyclés.



Le potentiel de production est de 240 tonnes par heure, ce qui répond à la forte demande du projet tout en limitant l'impact sur l'environnement.



' L'usine est alimentée au gaz de pétrole liquéfié (GPL), offrant une plus grande autonomie et générant moins d'émissions de CO2 que le charbon, l'essence ou le diesel ' indique le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.