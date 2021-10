Vinci : La Commission autorise l'acquisition de SMTPC

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle en commun de Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage (SMTPC) par Vinci Concessions et Eiffage.



SMTPC est active dans la gestion de la concession du tunnel Prado Carénage à Marseille (France) et, en sous-traitance, de l'exploitation et de la maintenance du tunnel Prado Sud à Marseille.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact limité sur la structure des marchés en cause.



