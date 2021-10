Vinci : La Commission autorise l'acquisition de DINSA II

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition de DINSA II basée en Espagne, par Vinci.



DINSA II propose des services d'appui à l'industrie, y compris la maintenance des infrastructures électriques, et des projets intégrés axés sur le développement de l'ingénierie, des marchés publics et de la construction.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu des parts de marché modérées des entreprises concernées sur les marchés considérés et de l'existence de nombreux autres concurrents.



