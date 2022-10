Vinci : Jefferies reste à 'achat' et confirme sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat et son objectif de cours de 105E sur le titre Vinci.



'Vinci Airports a enregistré un trafic solide au troisième trimestre, inférieur de 22% aux niveaux de 2019 mais en progression de 5 points par rapport au deuxième trimestre', relève l'analyste.



Vinci observe ainsi que le tourisme européen et les trajets de visites aux amis et à la famille ont retrouvé les niveaux observés en 2019, poursuit Jefferies.



Si l'action se négocie 'en ligne avec ses homologues plus nationaux', l'analyste pense que le marché 'sous-estime l'évolution de Vinci vers un portefeuille plus international'.



Jefferies indique d'ailleurs que les estimations de bénéfices de Vinci sont de 4 à 6% en avance sur le consensus pour 2023-2025, Vinci disposant d'un portefeuille constitué d'actifs routiers, aéroportuaires et contractuels de premier ordre, ainsi que les opportunités dans les énergies.





