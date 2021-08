Vinci : Hausse des trafics autoroutier et aérien en juillet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le trafic mesuré sur son réseau Vinci Autoroutes a augmenté de 9,2% en juillet, par rapport au mois de juillet 2020, porté par la hausse des véhicules légers (+10%) et des poids lourds (+3%).



Sur les sept premiers mois de l'année, le trafic augmente de 23,6%, par rapport à la même période l'année précédente (+25,6% pour les véhicules légers, +14% pour les poids lourds).



Par ailleurs, le trafic passagers de Vinci Airports présente une hausse de 137% en juillet, par rapport à juillet 2020.



En revanche, lors des sept premiers mois de l'année, le trafic passagers affiche un recul de 36%.



Les mouvements commerciaux au sein de Vinci Airports ont augmenté de 70,5% entre juillet 2020 et juillet 2021 mais reculent de 14,2% sur les sept premiers mois de l'année par rapport à la même période un an plus tôt.



