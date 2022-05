Vinci : Hausse des trafics aérien et autoroutier en avril

(CercleFinance.com) - Vinci annonce qu'au mois d'avril, le trafic sur ses autoroutes a augmenté de 55,7% par rapport à la même période an un plus tôt, avec +71,3% sur les véhicules légers et 1,8% sur les poids lourds.



Sur les quatre premiers mois de l'année, le trafic autoroutier a augmenté de 24,5% par rapport aux quatre premiers mois de 2021.



Dans le même temps, Vinci Airports annonce que son nombre de passager a été multiplié par 4,3 entre avril 2021 et 2022.



Enfin, les mouvements commerciaux au sein des aéroports ont été multipliés par 2,2 entre avril 2021 et avril 2022.



