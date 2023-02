Vinci : Hausse de près de 66% du BPA en 2022

(CercleFinance.com) - Vinci publie au titre de 2022 un résultat net par action à 7,47 euros, en forte hausse de près de 66% par rapport à 2021, et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) de 6,82 milliards d'euros, à comparer à 4,72 milliards l'année précédente.



Le chiffre d'affaires s'élève à 61,7 milliards d'euros, en hausse de 25% à structure réelle et de 11% à structure comparable. Pour la première fois de son histoire, le chiffre d'affaires réalisé à l'international a dépassé celui réalisé en France (55% contre 47% en 2021).



Le conseil d'administration du groupe de construction et de concessions a approuvé le paiement d'un dividende, au titre de l'exercice écoulé, d'un montant de quatre euros par action, payable entièrement en numéraire.



Pour 2023, Vinci anticipe une nouvelle progression du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel, ainsi qu'une mise en service du premier projet photovoltaïque et de nouveaux développements dans la production d'énergie renouvelable par Cobra IS.



