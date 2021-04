Vinci : Hausse de 5.1% du CA trimestriel consolidé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci publie un chiffre d'affaires consolidé de 10,2 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, soit une croissance organique de 5.1% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité est notamment tirée par la division Immobilier (+24.2% en organique), la Construction (+11.2% en organique) et Vinci Energies (+6% en organique). En revanche, l'activité Concessions souffre (-21.4% en organique) avec un recul, en organique, dans les trois secteurs, Autoroute (-0.4%), Airports (-69.4%) et Autres concessions (-6.5%).



Les chiffres témoignent toutefois d'une reprise de l'activité en France (+10.6% en organique) et un recul à l'international (-1.5% en organique).



Vinci profite par ailleurs d'une hausse de 19% des prises de commandes (11.6 MdsE), et un carnet de commandes de 45.8 MdsE, en progression de 21% en un an.



Le groupe souligne aussi la ' diminution significative ' de son endettement financier net sur un an (-3,5 MdsE).



Dans ces circonstances, les perspectives 2021 restent inchangées.





