Vinci : Hausse de 42,1% du trafic passagers en mars

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que trafic passagers de Vinci Airports a augmenté de 42.1% en mars 2023, par rapport à mars 2022.



Dans le même temps, les mouvements commerciaux aéroportuaires ont augmenté en 19.7%.



Les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli près de 56 millions de passagers au 1er trimestre 2023, soit 20 millions de passagers de plus qu'en 2022 (-12 % par rapport à la même période de 2019, -4 % hors Asie).



Plusieurs aéroports d'Europe et du continent américain ont enregistré des niveaux de fréquentation historiques, qui dépassent désormais ceux de 2019, grâce à une demande très soutenue et au plein essor d'offres mises en place pendant la crise.



