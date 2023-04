Vinci : Hausse de 14% du chiffre d'affaires au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci publie ce soir un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros au titre du premier trimestre, en hausse de 14% en données comparables par rapport au 1er trimestre 2022.



A l'exception de Vinci Immobilier (-12%), toutes les autres divisions voient leur activité progresser, avec notamment +15% pour les Concessions, +16% pour Vinci Energies, +20% pour Cobra IS et +14% pour Vinci Construction.



L'activité progresse notamment de 20% à l'international, et de 8,5% en France, toujours par rapport au 1er trimestre 2022 et en données comparables.



Le groupe ajoute que les prises de commandes ont augmenté de 24% pour atteindre 15,5 MdsE, portant le carnet de commandes à 60,3 MdsE, en hausse de 10%.



Dans ce contexte, Vinci confirme ses perspectives 2023. Dans le détail, Vinci Autoroutesprévoit unniveau detraficdu même ordre quecelui de 2022.

Vinci Airportsanticipe une poursuite du redressement de son trafic passagers- sans pour autant retrouver au global son niveau de 2019 - et une nouvelle amélioration de ses résultats opérationnels.

Vinci Energiesdevraitbénéficier d'une nouvelle croissance d'activité et confortersa margeopérationnelle.

Cobra IS table sur un chiffre d'affairesen hausse d'au moins 10 %.

Vinci Constructiondevraitvoir son activité se stabiliser tout enpoursuivant l'amélioration de samargeopérationnelle.



