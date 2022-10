Vinci : Hausse de 12% en comparable du CA sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci publie un chiffre d'affaires total de 45,2 MdsE au titre des neuf premiers mois de l'année, en hausse de 26% en réel par rapport à la même période un an plus tôt, ou de +12% en comparable.



Sur ces neuf premiers mois de l'année, l'activité de Vinci Autoroutes progresse de 11% en comparable, à 4,6 MdsE, et celle de Vinci Airport a été multipliée par 2,5 passant de 778 ME à 2028 ME.



L'activité Vinci Energies voit son chiffre d'affaires atteindre 11,9 MdsE, en hausse de 6,8% en comparable et celle de Vinci Construction progresse de 8,5% en comparable, à 24,5 MdsE.



Dans ce contexte, le groupe confirme tabler sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019.



En détail, le groupe table sur un trafic annuel supérieur à celui de 2019 pour Vinci Autoroutes. Pour Vinci Airports le trafic en 2022 est attendu à environ 70 % de son niveau de 2019, conduisant à un résultat net et à un cash-flow libre positifs.



Vinci Energies, qui évolue sur des marchés porteurs, devrait afficher une nouvelle croissance d'activité et conforter sa marge opérationnelle.



Enfin, Vinci Construction, grâce à son carnet de commandes de très haut-niveau, devrait générer une activité soutenue et améliorer sa marge opérationnelle, tout en continuant de se montrer sélectif dans sa prise d'affaires.



