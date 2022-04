Vinci : Forte hausse de fréquentation des aéroports

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci Airports annonce que plus de 30 millions de passagers ont fréquenté les aéroports du réseau VINCI Airports au cours du 1er trimestre 2022, soit 3 fois la fréquentation enregistrée au 1er trimestre 2021 (-46,1 % par rapport à 2019).



En janvier, la vague épidémique liée au variant Omicron et le maintien de restrictions de déplacement ont néanmoins ralenti le cycle de reprise constaté durant le dernier trimestre 2021.



La tendance générale de convergence vers les niveaux pré-crise se confirme, mais le stade de reprise continue de varier fortement suivant les régions.



De leur côté, les mouvement commerciaux ont augmenté de 90.9% entre le 1er trimestre 2022 et le 1er trimestre 2021, fait savoir Vinci.





