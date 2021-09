Vinci : Finance le contrat PPP d'une route fédérale allemande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci annonce aujourd'hui que Vinci Concessions a conclu aujourd'hui avec succès le financement du contrat de partenariat public privé (PPP) de la nouvelle route fédérale B247 reliant les villes de Mühlhausen et Bad Langensalza, en Allemagne.



D'une durée de 30 ans, et d'un montant total d'environ 500 millions d'euros, ce contrat recouvre la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle route fédérale de 22 km ainsi que 6 km voies d'accès supplémentaires.



La rémunération du concessionnaire sera assurée par une redevance liée à la disponibilité de l'infrastructure, sans risque trafic (availability payment).



Les travaux commenceront le 1er octobre 2021 et dureront environ 4 ans, précise Vinci.





