Vinci : Fait l'acquisition de iConsultants

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que Vinci Energies a fait l'acquisition du fonds de commerce de la société iConsultants, spécialisée dans la conduite de projets complexes et le développement informatique centrés sur les technologies de la communication.



Depuis 2008, cette firme accompagne les entreprises dans la digitalisation de leurs processus métiers avec des services ciblés sur des contextes à très fort contenu technologique.



' Nous sommes très fiers de rejoindre Axians, marque de Vinci Energies. Nous avons fait ce choix pour nous adosser à un industriel d'une taille et d'une envergure internationale. En démultipliant la force de frappe de notre offre : Chefferie de projet, Expertises Réseaux et Communication unifiée, Développement logiciel, Conseil/Audit, nous avons pour ambition de confirmer au sein d'Axians notre statut d'acteur incontournable de la transformation numérique des entreprises ',a réagi Olivier Alabed, fondateur de iConsultants.



