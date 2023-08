Vinci : Acquisition de OPAL Associates aux Pays-Bas

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci Energies a annoncé hier avoir fait l'acquisition de OPAL Associates B.V. (OPAL), société basée à Nimègue aux Pays-Bas.



L'entreprise est spécialisée dans l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, renforçant ainsi le portefeuille industriel de Vinci Energies avec des solutions logistiques.



OPAL fournit des solutions informatiques d'optimisation, le suivi et la traçabilité et la gestion des entrepôts et du transport de biens, l'identification automatique (systèmes de codes-barres et RFID), ainsi que des solutions de collecte de données mobiles.



Grâce à ces solutions, OPAL soutient ses clients dans leur transition numérique. Ils sont présents auprès de clients de la logistique, du transport, la production industrielle, le commerce de gros, les soins de santé et les industries pharmaceutiques. OPAL poursuivra ses activités sous la marque Actemium dans un futur proche.



