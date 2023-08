Vinci : Acquisition de HAC Group au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci Energies fait l'acquisition de Groupe Harries Automation & Control (HAC Group), l'un des principaux fournisseurs de tableaux basse tension (BT) et de systèmes de contrôle au Royaume-Uni. L'entreprise, basée à Llanelli (Pays de Galles), renforce les services offerts par Vinci Energies UK & ROI à travers sa marque industrielle, Actemium.



Fondé en 1994, HAC Group est l'un des principaux fournisseurs indépendants de services de conception, de construction et de maintenance pour les panneaux BT et les systèmes de contrôle.



Scott VAN DER VORD, directeur général de Vinci Energies UK & ROI, a déclaré :' En rejoignantVinci Energies au Royaume-Uni, le groupe HAC consolide notre position en tant que fournisseur majeur de systèmes de contrôle et de solutions de panneaux BT pour de multiples segments de clientèle. HAC Group s'alignera sur notre activité Actemium, ce qui lui permettra d'accéder à un réseau mondial d'experts auxquels il pourra faire appel pour développer et améliorer les solutions proposées à ses clients. '



