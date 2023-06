Vinci : Distingué pour l'acquisition de Cobra IS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci annonce s'être vu décerner par le Club des Trente, qui rassemble des dirigeants qui exercent ou ont exercé des fonctions financières dans les grandes entreprises françaises, le prix de la meilleure opération financière de l'année pour l'acquisition de Cobra IS.



'A travers ce prix, le Club des Trente a salué le mouvement stratégique opéré par Vinci et la qualité de l'exécution d'une opération représentant un montant de près de cinq milliards d'euros', explique le groupe de BTP et de concessions.



'Cette transaction structurante, finalisée fin 2021, vise à bâtir un leader mondial dans l'ingénierie, les travaux et les services liés à l'énergie et à accélérer le développement du groupe Vinci dans les énergies renouvelables', poursuit-il.



