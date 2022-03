Vinci : Deux nouveaux contrats en Australie

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que sa filiale australienne Seymour Whyte a remporté deux nouveaux contrats dans le pays, pour lesquels elle vise l'obtention du label environnemental 'Excellent' décerné par l'Infrastructure Sustainability Council.



À Sydney, elle va réaliser, en groupement avec BMD, les travaux de l'enceinte 'côté ville' du futur aéroport Western Sydney International - Nancy-Bird Walton qui doit ouvrir en 2026, travaux pour un montant d'environ 380 millions de dollars australiens (243 millions d'euros).



À Melbourne, Seymour Whyte a été sélectionnée pour la rénovation de l'axe Healesville-Koo Wee Rup Road à l'est de la ville, projet d'un montant de 148 millions de dollars australiens (95 millions d'euros) et dont les travaux dureront deux ans et demi.



