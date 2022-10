Vinci : Deux contrats remportés au Brésil

(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir signé deux importants contrats pour des lignes à haute tension au Brésil, à savoir un contrat de PPP (partenariat public-privé) et un contrat de conception-construction, projets qui contribuent à développer l'activité locale de sa filiale Cobra IS.



Le contrat de PPP porte sur la conception, la construction et l'exploitation de plus de 1000 km de lignes à haute tension dans l'État du Minas Gerais. Il représente un montant d'investissement de 670 millions d'euros, pour une période d'exploitation de 30 ans.



Le second contrat, représentant un montant de 386 millions d'euros, prévoit l'installation de 980 km de lignes de transmission dans la région d'Espírito Santo, de trois nouvelles sous-stations et de cinq extensions de sous-stations.



