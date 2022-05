Vinci : Des travaux pour la ligne 18 du Grand Paris Express

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société Chantiers Modernes Construction (Vinci Construction) va réaliser les travaux d'aménagement des gares aériennes Palaiseau, Orsay-Gif et CEA Saint-Aubin (Essonne) situées sur le viaduc de la future ligne 18 du Grand Paris Express. Ils démarreront en juillet 2022 pour une durée de 38 mois.



D'un montant de 80,9 millions d'euros, le contrat porte sur la réalisation du génie civil et du gros oeuvre, du clos couvert incluant une charpente métallique, des façades ainsi que du second oeuvre de ces gares.



Ce projet s'inscrit dans la continuité des travaux confiés à Vinci Construction sur la future ligne 18 : la construction du tronçon de 11,8 km de tunnels entre l'aéroport d'Orly et Palaiseau, la réalisation du viaduc de 6,7 km reliant Massy-Palaiseau à la gare CEA Saint-Aubin ou encore la construction du centre d'exploitation et de maintenance Palaiseau.



