Vinci : Dans le vert après son trafic autoroutier de juillet

(CercleFinance.com) - Vinci gagne près de 1% et surperforme ainsi légèrement le CAC40, au lendemain de l'annonce par le groupe de construction et de concessions d'une 'excellente performance des autoroutes en juillet', mais avec des aéroports 'toujours en berne' selon Oddo BHF.



Le trafic de Vinci Autoroutes a augmenté de 9,2% en juillet en comparaison annuelle, performance supérieure à ses premières indications fin juillet, mais le trafic passagers de Vinci Airports, bien qu'en hausse de 137%, reste bien en dessous de son niveau de 2019.



'Le trafic du mois de juillet conforte largement notre scénario de reprise rapide après la levée des restrictions de déplacement, la mise en place du passe sanitaire en août devrait par ailleurs conforter cette tendance', juge Oddo qui reste à 'surperformance'.



