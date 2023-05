Vinci : Contrat signé pour un projet d'hôtel à Lyon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci Immobilier annonce avoir signé avec l'investisseur et exploitant lyonnais Dalofi, un contrat de promotion immobilière (CPI) pour la réalisation d'un hôtel à Lyon, dans le cadre d'un projet de réhabilitation 'illustrant sa stratégie environnementale'.



Ce projet consiste à transformer les anciens bureaux d'Aéroports de Lyon (filiale de Vinci Airport) en un hôtel 3* Hampton by Hilton, qui comprendra à terme 120 chambres, un centre d'affaires et un espace de coworking ouvert au public.



La structure du bâtiment existant sera conservée, les façades et aménagements intérieurs seront, eux, entièrement transformés. Ce projet sera tourné vers l'extérieur avec des baies vitrées et le bâtiment sera connecté par une passerelle reliée à l'aérogare.



