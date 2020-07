Vinci : Contrat routier près de Calgary

(CercleFinance.com) - Vinci indique que le groupement auquel il participe à hauteur de 65%, au côté de la société canadienne Graham (35%), a été retenu pour la réalisation du segment Sud du périphérique de Calgary, dans la province canadienne d'Alberta.



Cette infrastructure routière de cinq km comprend quatre échangeurs, sept ponts ainsi qu'un passage souterrain pour les piétons. Les travaux englobent le terrassement, le drainage, la pose des enrobés et l'installation de l'éclairage public.



Le montant du contrat s'élève à 183 millions d'euros (277 millions de dollars canadiens). Avec cette section, le contournement Ouest de Calgary comprendra, à l'horizon 2024, plus de 100 km de voies continues autour de la ville et reliant celle-ci au reste du pays.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

