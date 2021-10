Vinci : Contrat pour une résidence étudiante à Bristol

(CercleFinance.com) - Vinci Construction UK annonce avoir remporté, pour le compte de l'Université de l'Ouest de l'Angleterre à Bristol, le contrat de construction du Student Accommodation Project 3 (SAP3), l'un des plus grands projets certifiés Passivhaus du Royaume-Uni.



'Cette certification garantit l'utilisation d'une très faible quantité d'énergie pour le chauffage et la climatisation, tout en assurant un haut niveau de confort aux résidents', explique le groupe de BTP.



SAP3, d'une surface de 26.000 m², permettra d'accueillir 900 lits répartis en studios et clusters de quatre, six ou huit lits. Les travaux, d'une valeur de 77 millions de livres, débuteront en novembre pour une livraison avant la rentrée universitaire de 2023-24.



