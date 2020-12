Vinci : Contrat pour un pont en Australie

(CercleFinance.com) - Vinci Construction annonce que sa filiale australienne Seymour Whyte a remporté un contrat pour construire un nouveau pont d'une longueur de 349 mètres sur la Kings Highway, au-dessus de la rivière Clyde, en Nouvelle-Galles du Sud.



Les travaux, d'un montant de 114 millions de dollars australiens (70 millions d'euros), comprennent la démolition du pont actuel et la réalisation du nouveau pont et des culées, avec notamment l'amélioration de l'accès et l'élargissements des voies.



Le nouveau pont améliorera la sécurité et la fiabilité des trajets sur la Kings Highway. Seymour Whyte a travaillé en amont avec le client afin d'optimiser sa conception-construction et réduire son impact sur l'environnement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel