Vinci : Contrat pour un barrage au Sénégal

(CercleFinance.com) - Vinci annonce qu'un groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction a signé avec l'Organisation de Mise en Valeur du fleuve Gambie (OMVG) un contrat de 388 millions d'euros, pour la construction du barrage de Sambangalou, au sud-est du Sénégal.



Ce contrat fait suite à une phase d'études et de travaux préparatoires de 18 mois. Les travaux débuteront au premier semestre 2021 et dureront 48 mois. Le chantier emploiera, au pic de l'activité, 1.000 personnes recrutées et formées localement.



La construction de ce barrage de 91 mètres de haut et d'une capacité de 128 MW permettra la production d'une énergie renouvelable, le développement de l'irrigation des terres agricoles ainsi que l'approvisionnement en eau potable des localités environnantes.



