Vinci : Contrat pour trois plateformes en Mer du Nord

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que sa filiale Dragados Offshore, en groupement avec Siemens Energy, s'est vu attribuer par TenneT un contrat de conception-construction-installation de trois plateformes offshores de conversion d'énergie éolienne, en mer du Nord allemande.



Elles permettront de convertir le courant alternatif produit par des parcs éoliens en courant continu haute tension, qui sera ensuite acheminé à terre et reconverti en courant alternatif par des stations terrestres situées à environ 200 km.



Ce contrat d'un montant total de sept milliards d'euros représentera une capacité cumulée de six gigawatts. La construction générera plus de 2000 emplois par plateforme avec une activité jusqu'en 2031.



