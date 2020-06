Vinci : Contrat pour le Bürgerforum de Velbert

(CercleFinance.com) - Vinci Energies a signé avec la ville allemande de Velbert (Rhénanie du Nord-Westphalie) un PPP pour la modernisation et l'exploitation du Bürgerforum (' forum des citoyens ') Niederberg.



La première phase du projet concerne la rénovation, l'agrandissement et la surélévation de l'ensemble, pour en faire un bâtiment moderne et polyvalent.



Les travaux, d'un montant de 44 millions d'euros, débuteront à l'automne 2020 et s'achèveront au cours du premier trimestre 2023.



Le partenariat se poursuivra par l'exploitation de l'immeuble jusqu'en 2048, pour un montant de 32 millions d'euros.



