Vinci : Contrat pour la ligne 15 Sud du Grand Paris Express

(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir remporté le marché d'équipements et de travaux ferroviaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.



'Les travaux, d'un montant total de 120 ME, consistent à fournir et poser la voie ferrée, le profil aérien de contact et les équipements linéaires (passerelles, chemins de câbles, colonne sèche et pompes de relevage) d'un tronçon de 16,5 km en tunnel' indique le groupe.



Le projet commencera fin mai et durera 64 mois, avec une phase d'études puis de travaux à partir de mi-2021.



' De Pont de Sèvres à Noisy - Champs, la ligne 15 Sud reliera au total sur 33 km, 16 gares, en 37 minutes. Elle traversera 22 communes d'une population de plus d'un million d'habitants. Sa mise en service est prévue à l'horizon 2025 ' indique le groupe.



