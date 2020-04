Vinci : Contrat pour la LGV HS2 au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que son groupement à 50-50 avec Balfour Beatty s'est vu attribuer le 1er avril le marché de la phase 2 (construction) pour les lots N1 et N2 du projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) HS2, au Royaume Uni.



S'étendant sur un tracé d'environ 90 km, les lots N1 et N2 comprennent un nombre important d'ouvrages d'art, de tunnels et de chantiers de terrassement. Au total, ils mobiliseront 1,8 million de m3 de béton et 32 millions de m3 de déblais-remblais.



Le chantier démarrera à l'été 2020 dans le strict respect des mesures sanitaires requises en raison de l'épidémie de Covid-19 et devrait durer 74 mois. Au plus fort de l'activité, le projet emploiera 10.000 personnes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VINCI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok