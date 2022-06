Vinci : Contrat ferroviaire de 5 ans et 118 ME en France

(CercleFinance.com) - Vinci annonce ce soir avoir remporté un contrat de 5 ans et 118 ME portant sur le renouvellement de 675 km de rails du réseau ferroviaire français.



Le contrat doit débuter en janvier 2024 et prévoit le remplacement d'environ 135 km de rails chaque année grâce à un train-usine mobile de 550 mètres de long qui remplacera rails et attaches et une nouvelle rame de transport de rails de 432 mètres qui assurera l'acheminement des rails neufs et le chargement des rails anciens.



Ce marché s'inscrit dans le cadre du plan de performance État-SNCF Réseau signé le 6 avril 2022, précise Vinci.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel