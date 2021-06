Vinci : Contrat de 491 ME au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé hier soir que Vinci Facilities UK Ltd, filiale de Vinci Construction au Royaume-Uni, avait remporté le contrat de gestion, de maintenance, d'entretien des terrains et de travaux d'équipement des bâtiments du ministère de la Défense pour la région Sud-Est du Royaume-Uni.



Ce contrat de sept ans et 491 ME pour le ' facility management ' (gestion des installations) pourrait par la suite être complété par un programme de travaux de 850 ME, avec une option de prolongation de trois années.



6200 bâtiments et infrastructures, répartis à travers 59 sites, sont concernés par ce contrat. L'opération devrait créer plus de 800 emplois directs et indirects, assure Vinci.





