Vinci : Contrat d'entretien pour les routes du Surrey

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le Surrey County Council a attribué à sa filiale Ringway le contrat d'entretien et d'amélioration de ses infrastructures routières à Ringway. Ce contrat couvre un réseau de 560 km de voiries et 290 km de trottoirs dans le sud-ouest de Londres.



Ringway interviendra sur des opérations majeures de maintenance et de réparation d'urgence. Il s'y ajoute des travaux d'amélioration afin d'assurer une meilleure connectivité et accessibilité de ce réseau routier.



Le contrat, d'un montant de 60 millions de livres sterling (71 millions d'euros) par an, débutera le 27 avril 2022 pour une durée initiale de 10 ans (soit un montant total de 600 millions de livres), avec une option de prolongation de 11 ans.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.