Vinci : Cobra IS remporte un contrat de plateformes offshore

(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que Amprion Offshore a attribué le contrat de conception-construction-installation de LanWin1 et LanWin3 (soit deux plateformes off-shore de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne en Mer du Nord) au groupement composé de Dragados Offshore - filiale de Cobra IS (Cobra IS étant une filiale de Vinci) - et de Siemens Energy.



Ces plateformes permettront de convertir le courant alternatif produit par plusieurs parcs éoliens en courant continu haute tension qui sera reconverti en courant alternatif sur des stations terrestres, situées à 400 km environ.



Dotées d'une capacité unitaire de transformation et de transport d'électricité de 2GW, soit 4 GW au total, ces plateformes pourront alimenter l'équivalent d'une ville de 4 millions d'habitants comme Berlin.



Leur mise en service est prévue en 2029 pour la première et 2030 pour la seconde.



