Vinci : Choisi pour réaliser une section du métro de Toronto

(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que Metrolinx, l'autorité responsable des transports de la région du grand Toronto (Ontario, Canada) a retenu VINCI Construction Grands Projets (50 %) en groupement avec Ferrovial (50 %), pour réaliser en conception-construction-financement une section significative du nouveau métro Ontario Line à Toronto.



Cette ligne, d'une longueur totale de 15,6 km, reliera le Centre des sciences au Parc des expositions.



Le contrat, d'une valeur de 6 milliards de dollars canadiens (4,4 milliards d'euros), porte sur le financement, la conception et la construction du génie civil - hors équipements ferroviaires - d'un tunnel bitube de 2 x 6 km, et la réalisation de 7 nouvelles stations.



La durée prévue des travaux est de 89 mois, pour une réception de l'ouvrage en 2030.



Ontario Line est un projet d'infrastructure majeur pour réduire la congestion, les temps de trajet et soutenir le développement durable dans la ville de Toronto.



