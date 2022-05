Vinci : Choisi par une joint-venture industrielle en Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal annonce que HyDeal España, une joint-venture industrielle formée par ArcelorMittal, Enagás, Grupo Fertiberia et DH2 Energy a sélectionné VINCI Construction, Técnicas Reunidas et PowerChina Guizhou Engineering pour réaliser la conception technique, l'architecture et la supply chain des premières usines HyDeal España, formant l'un des plus grand hub européen intégré d'hydrogène renouvelable.



Dans ce cadre, VINCI Construction, Técnicas Reunidas et PowerChina Guizhou Engineering travailleront à la conception 'des systèmes solaires à hydrogène les plus performants et les plus rentables pour produire l'hydrogène renouvelable de HyDeal España'.



A terme, HyDeal España fournira de l'hydrogène renouvelable compétitif à un complexe industriel des Asturies à partir d'installations basées dans le nord de l'Espagne.



La capacité totale installée devrait atteindre 9,5 GW d'énergie solaire et 7,4 GW d'électrolyseurs. La production devrait démarrer d'ici la fin de 2025, produire environ 150 000 tonnes d'hydrogène renouvelable par an à partir de 2026 et atteindre 330 000 tonnes en 2030.



ArcelorMittal et Grupo Fertiberia ont annoncé leur intention de contracter, avec d'autres acheteurs clés, le fourniture de 6,6 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable sur 20 ans.



