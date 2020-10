Vinci : CA supérieur aux attentes, Oddo reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci a publié hier soir un CA trimestriel en baisse de 6,4%, soit un résultat supérieur aux attentes (-9,3%). Si le CA des aéroports est en fort recul (-74,5%), ' les autoroutes baissent de seulement 2,8% ', note Oddo.



Par ailleurs, le carnet de commandes ' atteint un nouveau plus haut avec une prise de commandes au 3e trimestre en baisse de seulement 7% par rapport au 3e trimestre 2019 ', poursuit l'analyste.



Les tendances observées sont en phase avec les prévisions et Vinci livre un ' message rassurant sur les commandes des collectivités locales ', estime Oddo.



Dans ce contexte, le broker maintient sa recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 93 euros.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.