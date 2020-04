Vinci : CA stable au 1er trimestre, forte baisse de l'activité attendue

PARIS (Reuters) - Vinci, qui est parvenu à maintenir stable son chiffre d'affaires au premier trimestre, a confirmé jeudi s'attendre à une forte baisse de l'ensemble de ses activités au cours des mois qui viennent en raison de la pandémie de coronavirus.

Les activités aéroportuaires du groupe sont quasiment à l'arrêt faute de trafic, les autoroutes sont désertées en raison des mesures de confinement tandis qu'une grande partie des chantiers sont suspendus, en particulier en France.

Le trafic de Vinci Autoroutes est actuellement en baisse d’environ 80% et celui de Vinci Airports de plus de 90%. Dans le BTP, l’activité, après une phase de quasi-arrêt, en particulier en France, reprend très progressivement, souligne Vinci.

A données comparables, c'est-à-dire à périmètre et changes constants, le chiffre affaires recule de 3,3%, à 9,7 milliards d'euros.

Le groupe spécialisé dans le BTP et les concessions, qui dit avoir pris des mesures pour réduire les coûts et les investissements, avait déjà annoncé le mois dernier qu'il renonçait à son objectif de progression du chiffres d'affaires et ses résultats cette année.

"La priorité (...) est de reprendre les chantiers partout où cela est possible", souligne Vinci dans un communiqué, précisant qu'il espère amorcer cette reprise en France d'ici fin avril.

Le groupe, qui disposera de quelque 18 milliards d’euros de liquidités après le bouclage d'une nouvelle ligne de crédit avec les banques, s'était déclaré candidat à la privatisation d'ADP. L'opération est toutefois repoussée sine die par l'Etat français en raison de la crise et de la chute consécutive des marchés financiers.

(Jean-Michel Bélot et Sarah White, édité par Bertrand Boucey)

