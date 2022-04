Vinci : CA de 12,8 MdsE en hausse de 26%

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 12,8 milliards d'euros au 1er trimestre 2022, en croissance de 26 % par rapport au 1er trimestre 2021 (croissance organique de +12 %).



En France (49 % du total), le chiffre d'affaires atteint 6,2 milliards d'euros, en hausse de 7,3 % à structure réelle et de 6,9 % à périmètre comparable.



A l'international - qui représente plus de la moitié de l'activité du Groupe (51 % du total) - le chiffre d'affaires s'établit à 6,6 milliards d'euros, en progression de 51 % à structure réelle et de 19 % à structure comparable.



Au total, le carnet de commandes atteint 55,0 milliards d'euros au 31 mars 2022, incluant celui de Cobra IS pour 8,4 milliards d'euros. Il est en augmentation de 20 % sur 12 mois.



Vinci table sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019.



