Vinci : BofA relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Bank of America a annoncé mercredi avoir revu à la hausse son objectif de cours sur Vinci, qui passe de 116 à 120 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de réaction, l'analyste indique avoir relevé ses estimations de résultats sur le groupe suite à une publication de premier trimestre bien meilleure que prévu, qu'il attribue pour l'essentiel à la vigueur de ses activités de construction.



Conséquence, l'intermédiaire relève sa prévision de chiffre d'affaires pour 2023 de 7%, son objectif de résultat opérationnel courant (Ebit) de 3% et son estimation de BPA de 4%.



Il justifie, plus globalement, son opinion favorable sur la valeur par la solide trajectoire de résultats dont bénéficie le groupe ainsi que par son bilan solide en matière d'exécution opérationnelle.



