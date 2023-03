Vinci : Berenberg rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé vendredi avoir relevé de 105 à 120 euros son objectif de cours sur le titre Vinci, qu'il recommande toujours à l'achat.



L'intermédiaire financier dit réitérer son avis favorable sur le géant français de la construction et des concessions, dont il vante la résistance du flux de trésorerie dans les autoroutes, la reprise du trafic aérien dans les aéroports et d'une gestion intelligente des marges dans la construction.



Il ajoute que l'indexation des prix de la plupart de ses activités sur l'inflation devrait soutenir ses marges bénéficiaires.



'Vinci n'offre peut-être pas les perspectives de croissance les plus excitantes du secteur, mais le groupe propose un profil de résistance séduisant en ces temps d'incertitudes économiques, que ce soit avec la stabilité de ses résultats ou la croissance de son dividende', conclut l'analyste.



