Vinci : Barclays rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Vinci avec un objectif de cours rehaussé de 79 à 91 euros, dans une note sur les valeurs françaises de la construction et des concessions autoroutières.



Le broker réduit les estimations avant les résultats 2020 pour tenir compte du deuxième confinement, des restrictions de voyage et d'une reprise plus progressive du trafic en 2021, mais juge les perspectives en contracting 'globalement inchangées'.



Barclays relève ses objectifs de cours pour Vinci et Eiffage, alors qu'il réduit celui sur Bouygues, mais il réitère sa préférence pour Eiffage qui offre 'un mix d'actifs plus résilient et une meilleure valeur', selon lui.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.