Vinci : Bank of America remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Bank of America a maintenu mercredi son conseil d'achat sur Vinci tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre de 120 à 125 euros en raison de son optimisme entourant l'activité de concessions du groupe de BTP.



Dans une note de recherche, le broker indique avoir relevé ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour 2023 et 2024 de 5% à 7%, estimant notamment que l'objectif d'un résultat net 2023 'légèrement supérieur' à son niveau de 2022 lui semble bien trop prudent.



Le courtier met par ailleurs en avant une valorisation 'attractive' avec un PER de 13x pour 2023 et un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) de 6,9%, qui passe à 7,7% exprimé à horizon 2024.



