Vinci : AlphaValue abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé lundi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur Vinci, qu'il ramène de 150 à 129 euros.



Dans une note de recherche, le cabinet parisien explique avoir légèrement abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2022 et 2023 en raison du ralentissement économique mondial.



AlphaValue précise toutefois maintenir ses prévisions de marge opérationnelle (Ebit) inchangées en raison de la confiance manifestée par l'équipe de direction du groupe de construction et de concession.



Le bureau d'études renouvelle en ce sens sa recommandation d'achat sur le titre, esimant que le groupe français représente un acteur de choix pour faire face aux craintes stagflationnistes du moment.



